San Cataldo, Carlucci scherza: "Ero al sushi, nel biscotto della fortuna c'era scritto Ibarbo!"

Era stato il colpo estivo del Pontedera, ma, con l'esonero di Simone Quintieri e l'arrivo di Paolo Giovannini nel ruolo di Ds, l'avventura di Victor Ibarbo in granata è terminata dopo neppure un mese. Con l'ex Roma e Cagliari che si è comunque subito accasato in Eccellenza, nell'ambizioso San Cataldo.

Proprio al sito contro-piede.it, il presidente della compagine lucana Canio Carlucci ha parlato del calciatore: "Sono andato a mangiare al sushi, ho aperto il biscotto della fortuna e c'era scritto "Ibarbo"! Scherzi a parte, la trattativa nasce da una necessità concreta: avevamo bisogno di un attaccante e lui rappresentava il profilo più forte disponibile sul mercato. Lo abbiamo scelto per l'esperienza e per la sua qualità indiscutibile, confermata da una carriera importante tra Cagliari, Roma, Inghilterra e con la nazionale colombiana. Fisicamente sta benissimo, è arrivato con la grande voglia di fare bene e di rimettersi in gioco".

Conclude confermando che l'ambizione della stagione rimane la Serie D. E al momento definisce il percorso della squadra in linea con le aspettative. Non resta dunque che attendere...