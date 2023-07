ufficiale Pro Sesto, una vecchia conoscenza torna in panchina: ha firmato Parravicini

La Pro Sesto ha annunciato il nome del nuovo tecnico, che è una vecchia conoscenza della piazza lombarda. Si tratta infatti di Francesco Parravicini che torna a Sesto San Giovanni a distanza di due stagioni. Parravicini infatti ha giocato dal 1999 al 2001 con la maglia biancoceleste per poi sedere in panchina dal 2017 al 2021 conquistando una promozione in Serie C. Per lui contratto annuale.

Queste le parole del neo tecnico al sito ufficiale del club: “Ho voluto fortemente tornare qui. Quando la Pro Sesto mi ha chiamato, non ho avuto dubbi, perché la voglia di riprendere un rapporto durato quattro anni in cui, insieme alla Società, abbiamo raggiunto traguardi importanti, era troppo forte. Per questo mio ritorno, ringrazio la Società e la dirigenza per aver rinnovato la fiducia nei miei confronti. Il nostro obiettivo deve essere la salvezza, ma con la mentalità di affrontare ogni partita per vincere. Insieme alla Società, al Direttore Sportivo e allo Staff stiamo lavorando con passione e impegno per la nuova stagione e non vediamo l’ora di tornare al Breda di fronte ai nostri tifosi, per i quali so bene cosa rappresenta la Pro Sesto”.