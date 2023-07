ufficiale Trento, accordo con il DG Di Taranto per la risoluzione consensuale del contratto

Si separano le strade del Trento e del direttore generale Corrado Di Taranto. Il club ha reso noto di aver trovato l'intesa per la risoluzione consensuale del contratto. Di seguito il comunicato ufficiale del club: L’A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver trovato l’accordo con il Direttore Generale, Corrado Di Taranto, per la risoluzione consensuale del contratto in essere dal giugno 2022. Tutta la Società intende ringraziare il Direttore Generale per il lavoro svolto, per la passione e la professionalità dimostrata. Il Club augura al Direttore le migliori fortune per il suo futuro lavorativo.

Per il dirigente adesso di aprono le porte della SPAL. Come anticipato da TMW Di Taranto sarà il nuovo direttore generale della SPAL andando così a completare con Filippo Fusco ed Emanuele Righi, rispettivamente direttore dell'area tecnica e direttore sportivo, la dirigenza del club estense.