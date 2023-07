ufficiale Trento, il portiere Cazzaro saluta il club. Firmata la risoluzione del contratto

"L’A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver raggiunto, in data odierna, l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive con il calciatore Matteo Cazzaro. Approdato a Trento nell’estate 2019, è stato tra i protagonisti della promozione in Lega Pro conquistata dai gialloblù nella stagione 2020/21, totalizzando 40 presenze in maglia gialloblù. La Società augura a Matteo le migliori fortune per il proseguimento della sua carriera sportiva".

Con questa nota il club gialloblù ha salutato il portiere classe '99 che nell'ultima stagione aveva collezionato 12 presenze fra Serie C e Coppa Italia di Serie C. Ora il calciatore sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero.