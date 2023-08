ufficiale Virtus Francavilla, Francesco Forte arriva in prestito dal Monterosi

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Forte, proveniente dal Monterosi Tuscia Fc. L’estremo difensore calabrese classe 1991, vanta una lunga militanza tra i professionisti con oltre 400 partite in carriera. Ha esordito in serie C2 con la maglia della Vigor Lamezia e nel corso della sua carriera ha indossato quelle di Gavorrano, Aversa, Maceratese, Rende, Casertana, Carrarese, Avellino e Viterbese. Con la squadra laziale ha inoltre vinto la Coppa Italia di Serie C nella stagione 2018/2019. Nella seconda parte della scorsa stagione ha militato tra le fila del Monterosi in C con cui ha collezionato 15 presenze. Il calciatore è a disposizione di mister Alberto Villa per gli allenamenti precampionato.