Vicenza, Gallo: "La fortuna non esiste, esiste la bravura di una squadra. Cittadella in salute"

Il tecnico del Vicenza Fabio Gallo ha presentato in conferenza il derby contro il Cittadella di oggi: "Veniamo da una vittoria che qualcuno ha definito fortunosa, ma la fortuna non esiste: c’è stato un eurogol di un nostro giocatore e c’è stata la bravura di una squadra che ha spinto fino alla fine. Il minuto in cui segni non conta: se segni al terzo va bene, se segni al 97° no. Questo non è calcio.

Il Cittadella è una squadra in salute, con un’identità chiara. Ha cambiato sistema, gioca con il 3-5-2, ha meno palleggio ma attacca di più la profondità. È un derby, una vetrina bellissima, soprattutto con il pubblico che avremo lunedì sera. I punti di differenza sono tanti, ma noi dobbiamo pensare solo alla nostra strada. Ogni partita deve essere una partita da punti.

Possiamo migliorare sotto tutti i punti di vista, difensivo e offensivo. Sicuramente chiudere prima le partite sarebbe positivo, ma quello che non mi è piaciuto domenica sono state alcune occasioni concesse per demerito nostro. La squadra sta bene. Recuperiamo Morra e Vescovi, ma solo per la panchina. Il mercato? Manca ancora qualche giorno, vedremo. Ma l’equilibrio della squadra spesso è più importante di un singolo giocatore. Quando costruisci qualcosa che funziona devi stare attento a non fare danni".