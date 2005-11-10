Violenza sessuale su una studentessa, condannati tre ex calciatori del Bra

È arrivata la condanna per i tre ex giocatori del Bra accusati di violenza sessuale di gruppo. Come si legge sull’edizione on line de La Stampa. Si tratta di Fausto Perseu, Alessio Rota e Christ Jesus Mawete: i primi due sono stati condannati a quattro anni e due mesi, mentre il terzo a tre anni e otto mesi. La sentenza, con rito abbreviato, è stata pronunciata dal giudice Victoria Dunn. Le pene sono di poco superiori a quelle chieste dal pm Davide Greco.

I fatti che coinvolgono i tre giocatori

La vicenda risale alla sera del 30 maggio del 2025, pochi giorni dopo la conquista di una storica promozione in Serie C. Una studentessa universitaria di Torino, che si era invaghita di Perseu, stando alla sua denuncia, quella sera era stata invitata dal giovane in un alloggio abitato in comune dai giocatori e lì costretta a subire un rapporto di gruppo.

Tutto sarebbe finito quando un'amica della ragazza avrebbe avvisato altri calciatori e minacciato di chiamare i carabinieri. La denuncia era arrivata dopo le prime confidenze e una visita in ospedale. Gli inquirenti astigiani hanno giudicato credibile la versione della giovane universitaria. A carico di Rosa pesava anche l'accusa di revenge porn, per aver inviato un video dell'accaduto, visibile una sola volta, sulla chat di gruppo della squadra "We are Champs".