Grosseto, Vetrini: "Disputare la prossima Serie C col tricolore sul petto sarebbe fantastico"

Tra le squadre che hanno già centrato la promozione in Serie C dalla Serie D, dopo Scafatese e Treviso, c'è il Grosseto, che ha vinto il Girone E della quarta serie calcistica italiana.

Di questo, con una nota al futuro, ha parlato il Direttore Sportivo Filippo Vetrini ai microfoni del sito tuttoc.com: "Pensiamo di aver riportato il Grosseto nel posto minimo che si merita. Ora sarebbe un sogno vincere la Poule Scudetto, anche se mister Indiani (ride ndr) è già abituato a certe cose, visto quello che ha vinto lo scorso con il Livorno. So che sarà difficilissimo vista la qualità delle altre, ma poter disputare la prossima Serie C con il tricolore sul petto sarebbe veramente fantastico.

Come ci stiamo preparando? Per ora stiamo iniziando a preparare l’infinita documentazione necessaria per l’iscrizione, visto che il 16 giugno non è poi così lontano. Alla squadra ci penseremo con calma e con l’obiettivo di avvicinarsi con grande rispetto alla nuova categoria, per vedere poi in seguito come ci ambienteremo".