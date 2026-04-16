Siena, il cordoglio per la morte di Manninger: "Ha lasciato ovunque il segno delle sue qualità"

Di poco fa la tragica notizia della prematura scomparsa dell'ex portiere Alexander Manninger, morto a soli 48 anni a causa di un incidente stradale dovuto a un impatto con un treno in un punto dove c'era un passaggio a livello che non presentava però barriere. Tra le maglie di club italiani vestiti dall'estremo difensore, anche quella del Siena, che ha voluto ricordarlo così:

"A nome del Presidente Jonas Bodin e di tutto l’organigramma, esprimiamo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Alexander Manninger, ex portiere bianconero e protagonista di pagine importanti della storia del Siena.

Difensore della porta del Siena nelle stagioni di Serie A 2004-2005, 2006-2007 e 2007-2008, con oltre 80 presenze, Manninger è stato uno dei simboli degli anni nella massima serie, distinguendosi per doti umane, oltre che professionali. Il suo talento lo ha portato nel corso della sua carriera a vestire maglie prestigiose del panorama europeo, tra cui Arsenal, Juventus e Liverpool, lasciando ovunque il segno delle sue qualità.

La notizia della sua prematura scomparsa a seguito di un incidente stradale ci colpisce profondamente.

Ci stringiamo con affetto attorno alla sua famiglia e a tutti i suoi cari, conservando per sempre il ricordo di un uomo e di un atleta che ha lasciato un segno indelebile nella nostra città".