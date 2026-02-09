TMW Caos San Marino in D: squadra con mezzi propri in trasferta ad Ascoli. Non è la prima volta

Ha del paradossale, anche se non è la prima volta che accade, quando accaduto ieri al San Marino, formazione del Girone F di Serie D che ieri era impegnata nella trasferta marchigiana contro l'Atletico Ascoli; e il tutto non si lega al risultato di campo, quanto al pre gara. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, ieri mattina, al momento del raduno per la partenza verso Ascoli, la squadra non ha trovato il pullman - probabilmente per problemi con i pagamenti del mezzo - ed è stata costretta a raggiungere le Marche con le proprie auto, situazione analoga a quando già accaduto per la trasferta di San Mauro Pascoli.

Anche allora, ultima gara del 2025, la squadra ha affrontato la trasferta con mezzi propri, dovendo anche provvedere a un pranzo al sacco. Situazione che poco si adatta a una compagine di Serie D, che tra mille difficoltà sta lottando per la salvezza, e che certo non giova del ko di ieri.

In un susseguirsi di dirigenti e allenatori, la squadra si sta allenando senza fisioterapista al campo, comunque non obbligatorio in categoria, e anche senza alcuni membri dello staff tecnico, che avrebbero rinunciato all'incarico per insolvenza del club nei loro confronti. A differenza infatti di quanto accaduto ai calciatori, gli staff non avrebbero ricevuto pagamenti, tanto che anche sabato mattina, prima del disastro di Ascoli, la squadra non si sarebbe allenata per la mancanza del materiale tecnico al campo.

Che direzione prenderà tutto questo? A ora è difficile dirlo, ma seguiranno sicuramente sviluppi in merito.