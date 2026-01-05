TMW Saluzzo, Lazzaro: "A ora, nessun intervento sul mercato. Guardiamo sempre ai playoff"

Colpo dalla Serie D per la Juve Stabia, che ha deciso di puntare su Dos Santos come rinforzo offensivo: il giocatore - selezione da Alberto Gerbo, collaboratore del Ds Matteo Lovisa - ha quindi salutato il Saluzzo, il cui Direttore Sportivo Nunzio Lazzaro ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, proprio per presentare l'attaccante.

Ma non si è parlato solo del giocatore nell'intervista, ma anche del club piemontese, al momento sesto in classifica nel Girone A della quarta serie calcistica italiana: "Se interverremo sul mercato? Al momento no, ma stiamo con gli occhi aperti, anche se per me la rosa può andare avanti così. Chiaro che i risultati influiranno, quindi vedremo come procederanno le cose. Per quel che ci riguarda, siamo una società nuova, è il primo anno che siamo qui, ma abbiamo subito lavorato bene, anche grazie al nostro mister, Giuseppe Cacciatore, che, per citare un dato, ha reso il nostro attacco il migliore del girone: giochiamo un bel calcio, e son certo che così facendo potremmo fare cose importanti, giocando in modo positivo e propositivo. A puntare più in alto possibile ci proviamo, con l'addio di Dos Santos ragioneremo in un'altra maniera ma ce la metteremo tutta".

Ricordiamo intanto che il Saluzzo arriva dalla sconfitta contro il Sestri Levante, ed è prossimo al match contro l'Imperia.