Serie D, il post season. Titolo Campione d’Italia 2025-2026: calendario e regolamento
Come fa sapere la Lega Nazionale Dilettanti mediante una nota ufficiale, a partire dal prossimo 10 maggio le squadre vincenti i nove gironi del campionato di Serie D si affronteranno per il titolo di Campione d’Italia Serie D 2025/2026: confermato il regolamento della scorsa stagione (clicca qui per leggerlo nella sua versione integrale), con tutte le date già stabilite, eccezion fatta per la finale che deve ancora definire la sua formula. Si deciderà quindi successivamente se sarà in gara unica o con andata e ritorno.
Di seguito il calendario completo:
TRIANGOLARI
10 maggio: 1ª giornata
13 maggio: 2ª giornata
17 maggio: 3ª giornata
SEMIFINALI
24 maggio: andata
31 maggio: ritorno
FINALE UNICA (DA DEFINIRE)
FINALE ANDATA/RITORNO (DA DEFINIRE)
Altre notizie Serie D
UfficialeDopo 5 anni tra i pro, Massimo Paci torna ad allenare in D. È il nuovo tecnico del Barletta
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
Le più lette
2 Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
Ora in radio
Primo piano
Juventus, avanti tutta per Chiesa. Liverpool e contratto, il punto sul possibile ritorno dell'esterno
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile