Vadjunec protagonista con il Treviso. La Serie C accende i riflettori sul portiere

Il Treviso si gode le prestazioni di un giovane portiere sloveno che con le sue parate sta contribuendo al primo posto della formazione che è lanciatissima (16 punti di vantaggio su Clodiense e Cjarlins Muzane) verso il ritorno fra i professionisti. Rok Vadjunec infatti in 16 presenze complessive, in 20 giornate di campionato, ha tenuto inviolata la propria porta in undici occasioni attirando anche l’interesse di club di livello superiore attratti anche dalla carta d’identità che recita 2006 alla voce anno di nascita.

Come si legge su Trivenetogoal.it diversi club di Serie C avrebbero messo gli occhi sul calciatore, che viene considerato come già pronto per il salto di categoria, anche se al momento non risultano trattative o richieste ufficiali sul tavolo del club biancoceleste che vorrebbe comunque non privarsene in questa finestra di mercato per poi discutere di una sua eventuale partenza in estate confidando in un’ulteriore crescita di Vadjunec.

Lo sloveno in questa stagione ha dimostrato non solo ottime doti fra i pali e in uscita, ma anche una buona capacità di guidare la linea difensiva nonostante la giovane età, segno questo di una personalità importante.