…con Giorgio Perinetti

“Il nostro scopo è quello di sensibilizzare sul tema, quindi siamo ormai abituati a una partecipazione sentita, sono contento al di là del fatto che c'erano tante persone che rappresentavano Palermo soprattutto per il messaggio di speranza che vogliamo lanciare”. Così a TuttoMercatoWeb.com Giorgio Perinetti, a margine della presentazione del libro “Quello che non ho visto arrivare” svoltasi a La Cavallerizza di Palermo.

Tra i presenti Pippo Inzaghi, che ha condiviso l’esperienza con lei a Venezia.

“Non avevamo avuto molte occasioni di vederci in questo periodo a Palermo, mi ha fatto piacere ritrovarlo. L’ho visto incuriosito e partecipe”.

Il Palermo di Inzaghi insegue la Serie A…

“Si sta consolidando. La B è tosta, insidiosa. Ma ha tutte le carte in regola per giocarsi la Serie A fino all’ultimo”.

Alla presentazione del suo libro a Palermo sono arrivati anche addetti ai lavori da altre città d’Italia.

“Questo significa che stiamo lavorando in un modo giusto, che stiamo portando avanti il messaggio e quindi ripeto, non è soltanto la commozione che può scaturire da una rivisitazione di un fatto doloroso ma anche proprio la propositività che il libro aveva in mente di ottenere e che credo che stia raggiungendo l'obiettivo”.

Sul fronte calcio, il suo Athletic Palermo, è al primo posto a pari punti con Savoia e Igea Virtus.

“L'obiettivo rimane sempre quello di mantenere la categoria, ma ce la giochiamo senza affrettare i tempi e con grande ambizione, ma anche con grande serenità e questa è un po' la nostra forza, il nostro modo di lavorare. E credo che se continuiamo in questo modo senza fare sogni ma cercando di dare corpo ai sogni che è una cosa diversa, possiamo fare bene fino alla fine”.

Mercato: cosa si aspetta da qui al 2 febbraio?

“Il mercato di Serie A è molto difficile per quanto concerne acquisti di giocatori possono essere determinanti a gennaio. Giusto aspettarsi qualche ritocco di livello per migliorare. Milan e Roma hanno comprato attaccanti che hanno fatto subito gol. Ci sarà ancora qualche novità da parte della Juventus e qualche altra cosa dal Napoli. In B ci sono molti movimenti. E spero che il Palermo possa centrare la A”.

