Giocondo Martorelli: "Bravo Milan. Inter, per Chivu serata storta. Udinese, serve cambiare"

"Il Milan ha meritato di vincere il derby. Faccio i complimenti ai rossoneri perché hanno fatto una partita importante. Modric a quarantuno anni è sempre nel pieno del gioco, i rossoneri e Amorim hanno fatto una partita indiscutibilmente importante”. Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Giocondo Martorelli a proposito del derby vinto dal Milan contro l'Inter.

Cosa ha sbagliato invece l'Inter?

“Chivu questa volta l’ha messa sul piatto d’argento. Giocare con una sola punta ha messo in mostra tutti gli squilibri tattici. A volte può andare bene ma non sempre puoi rimediare agli errori. Non è stata prprio serata per Chivu. Faccio invece i complimenti a Thuram perché ha dato, come sempre, il massimo".

L'Udinese è in difficoltà. E sorride la Roma.

“Tanto merito alla Roma. Al contrario dell’Inter non si ferma, ha giocato contro una squadra molto forte. Ma i problemi sono evidenti. Una squadra in difficoltà”.

Si aspetta il cambio di allenatore all'Udinese?

“Non rimarrei sorpreso. Sarebbe anche una scossa all’ambiente. Se l’aspetta anche lui. Non c’è stata una reazione. La partita l’ha condotta la Roma. A questo punto un cambio può fare solo bene. Anche se i problemi rimarranno, in questa squadra prevale unicamente la fisicita”.