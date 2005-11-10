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Esclusiva TMW

Oscar Damiani: "Galliani-Malagò, comunque FIGC in buone mani. Inter, Di Marco e Thuram rinnoveranno"

Esclusiva TMW
Alessio Alaimo
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Alessio Alaimo
Oggi alle 00:07A tu per tu
27.10.2026 00:07A tu per tu
Fonti preferite
Ex attaccante di Milan, Napoli e Juventus. Conclusa la carriera da calciatore, si è affermato come procuratore sportivo
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

"Galliani o Malagò? Malagò è una persona che stimo e conosco e Galliani è... Galliani, gli devo sempre dire grazie per tutte le operazioni che ho fatto con il Milan. E pure i rossoneri devono ringraziare me perché qualche buon giocatore gliel'ho dato. Vinca il migliore".

"Sono due grandi personaggi, due grandi dirigenti. Sono due uomini di sport e d'azienda. Dico davvero: vinca il migliore. Li stimo talmente tanto che non saprei sceglierne uno. Comunque andrà la FIGC sarà in buone mani. Sul mercato non c'è di meglio. Hanno esperienza e tutti i requisiti per essere due grandi presidenti. Se si potesse, farei fare sei mesi a uno e sei all'altro (sorride, ndr)".

Serie A: la Lazio di Gattuso vola.
"Sono contento, alla Lazio ho chiuso la mia carriera. E Gattuso è una persona che stimo molto, dimostra di essere bravissimo. Sta lavorando in maniera straordinaria. Spero che continui così, lo merita".

Tra le rivelazioni c'è il Frosinone.
"Bravo Renzo Castagnini. Brava la società. Quella contro il Lecce sarà una partita tutta da seguire".

L'Inter intanto lavora ai rinnovi di Thuram e Di Marco.
"Non puoi lasciarli andare: sono calciatori insostituibili. Meglio dell'Inter non troveranno, si troverà una soluzione per il rinnovo".

Che succede, di nuovo, a questa Fiorentina?
"Da tifoso viola mi auguro che la squadra si riprenda. Ma sono convinto che il popolo fiorentino saprà stare vicino alla squadra e arriverà il momento delle vittorie":

© Riproduzione riservata

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