Ufficiale Lens, Agbonifo lascia il Basilea e torna a casa: fino a giugno in prestito all'Hacken

Dopo un anno in giro per l’Europa, Jeremy Agbonifo fa ritorno a casa, all'Häcken, con un prestito fino al 30 giugno. Il ventenne esterno, cresciuto nel vivaio giallo-nero, ha vissuto esperienze importanti all’estero, tra Porto e Lens, con una breve parentesi al Basilea in Svizzera. Ora sceglie di rimettersi a disposizione del club che lo ha lanciato in Allsvenskan.

"Per me tornare all'Hacken era la scelta migliore - racconta Agbonifo -. Qui mi sento a casa, posso giocare con continuità e contribuire a un progetto che sta crescendo. Voglio aiutare un club che mi ha dato tanto". Martin Ericsson, responsabile del settore tecnico, sottolinea il valore del ritorno: "Jeremy è un giocatore talentuoso, con grande talento. Il fatto che abbia scelto di tornare testimonia la sua lealtà e l’affetto per l'Hacken. Sarà un elemento prezioso sia per la squadra sia per il campionato..

Agbonifo ha vissuto un anno di alti e bassi all’estero, ma ora la voglia di giocare è più forte che mai. Tornando ad Häcken potrà ritrovare continuità, giocare davanti ai tifosi giallo-neri e puntare a nuovi traguardi: "L'Hacken sta costruendo qualcosa di bello, ha una rosa competitiva e voglio dare il mio contributo per lottare di nuovo per i titoli. Ho imparato tanto durante la mia esperienza all’estero, ma la cosa più importante è giocare a calcio. È lì che sta la gioia, e voglio farlo qui".