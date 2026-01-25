Angelo Giorgetti: "Brescianini e Fabbian entrati troppo tardi"

Il commento a Fiorentina-Caagliari (1-2) del giornalista Angelo Giorgetti:

Passo indietro contro il Cagliari, che si chiude bene e riparte ancora meglio senza sbagliare le scelte, neanche mezza, quando schizza via in contropiede. Alla Fiorentina non manca il cuore, ma ricompaiono le disattenzioni personali (Gosens-Pongracic-Comuzzo) che aprono la strada al Cagliari e questo è un difetto che pesa parecchio.

Ci sono voglia di fare e intensità, ma è troppa la morbidezza con cui vengono recapitati cross a centro area contro una squadra che ha Mina e Luperto e le becca tutte. Perché insistere? Non è forse un caso che Brescianini segni raccogliendo il primo lancio basso in diagonale...

A proposito di morbidezza, stasera troppo vago Fagioli e poco pervenuto Gosens.

La Fiorentina perde, ma ha un altro spirito rispetto alla squadra morta dentro che è precipitata in fondo alla classifica.

E' ancora lunga e sembra che finalmente la volontà di farcela non manchi.

Riflessione su Vanoli: avrebbe dovuto pensare a un’assistenza diversa in area per Piccoli, i cambi di Brescianini e Fabbian sono probabilmente arrivati in ritardo.