Antonio Paganin: "Bologna, Palladino ha un carattere come quello dei grandi tecnici"

Ospite di Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, è stato l'ex calciatore Antonio Paganin, che è partito da Palladino e dal momento positivo col Bologna: "Visti i risultati, mi preoccuperei poco del suo carattere. Per certi versi caratterialmente ha qualche assonanza con Conte, che al di là della Juve non ha messo radici dove è andato, però sul campo sa lavorare bene. Così come Palladino. E' uno degli emergenti che da tempo mi dà più fiducia. I risultati sono lì a certificarlo, Monza, Fiorentina, Atalanta e ora Bologna. E' uno bravo. Poi che abbia qualche spigolosità di carattere ci sta, gli allenatori bravi sono così".

Un pensiero su Rodrigo Mora della Roma:

"Gasperini ha migliorato tanti giocatori. Oggi dell'Atalanta si fa fatica a prendere qualcuno, Gasperini ha queste capacità che non hanno tutti gli allenatore. Ha qualcosa che altri non hanno. Mora non mi aveva impressionato le prime giornate, ma ora devo ricredermi. E' uno che sta diventando determinante, è cresciuto come personalità. Non ha paura nel giocare in un ambiente così".

Deve rinnovare Calhanoglu con l'Inter?

"Sì. E' la sintesi perfetta di cosa ha bisogno l'Inter per tempi di gioco e leadership tecnica. Ti risolve tante gare e poi non ci sono tanti play in giro che hanno la sua visione".