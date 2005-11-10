Lazio, Floriani Mussolini ha rinnovato il suo contratto fino al 2031: il comunicato del club

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Lazio, Floriani Mussolini ha rinnovato il suo contratto fino al 2031: il comunicato del clubUfficiale
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 16:34Serie A
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10.11.2026 16:34Serie A
Il terzino destro si è meritato il prolungamento con le sue prestazioni in maglia biancoceleste, contribuendo al primato in classifica della Lazio.
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Rinnovo importante in casa Lazio, con una delle migliori sorprese di questo inizio di stagione che ha prolungato il suo accordo con il club biancoceleste fino al 30 giugno 2031. Stiamo parlando di Romano Floriani Mussolini, terzino destro che dopo i prestiti a Juve Stabia e Cremonese si sta mettendo in mostra al club capitolino, essendo diventato un titolare inamovibile per Gattuso.
Il comunicato ufficiale della Lazio sul rinnovo di Romano Floriani Mussolini
"La S.S. Lazio comunica il rinnovo del contratto del calciatore Romano Floriani Mussolini, che continuerà a vestire la maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2031".
Le parole di Floriani Mussolini dopo la firma del nuovo contratto
Il giocatore ha dichiarato: “Rinnovare con questi colori per me è motivo di grande orgoglio. È una motivazione in più per dare sempre il massimo. Forza Lazio!”.
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