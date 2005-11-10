Non riparte da Di Cesare il Taranto. Il nuovo Ds è Angelo Cioffi, il tecnico suo padre Renato

Non ripartirà da Valerio Di Cesare, che era una suggestione più che un dato concreto, il Taranto, che ha deciso di affidarsi alla famiglia Cioffi: Angelo Cioffi sarà il nuovo Direttore Sportivo, suo padre Renato Cioffi l'allenatore.

Di seguito, la nota del club:

"La SS Taranto comunica di aver affidato ad Angelo Cioffi l’incarico di direttore sportivo e a Renato Cioffi quello di allenatore della Prima Squadra.

Due professionisti di comprovata esperienza e professionalità, chiamati a guidare il progetto rossoblù in una fase importante, con l’obiettivo di imprimere una svolta al percorso della squadra e avviare una ripartenza fondata su competenza, programmazione e ambizione.

Angelo Cioffi, classe 1992, nelle ultime due stagioni (2024/25 e 2025/26) ha ricoperto il ruolo di ds dell’Apice in Eccellenza, accompagnando la società campana sino alla semifinale playoff nazionale, disputata proprio con il Taranto appena pochi mesi fa. In precedenza, nella stagione 2022/23, ha lavorato all’Acerrana, condotta sino alla finale di Coppa Italia di categoria, mentre nell’annata successiva ha portato il Pompei in Serie D. Da calciatore ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Benevento, vestendo successivamente le maglie di Sora, Isola Liri, Viribus Unitis e Palmese.

Renato Cioffi, nato nel 1971, arriva sulla panchina rossoblù dopo il biennio alla guida dell’Apice, squadra condotta nella scorsa stagione alla semifinale playoff nazionale. Nel suo lungo e fortunato percorso professionale figurano esperienze significative sulle panchine di Sorrento (Serie D e C nel 2005/07 e D nel 2021/22), Cavese (C 2007/08), Aversa (Lega Pro Seconda divisione 2008/09), Padova (secondo allenatore in B 2009/10), Casertana (D 2010/11), Isola Liri (D 2012/13), Mantova (C 2017/18), Rimini (C 2019/20) e Cervinara (Eccellenza 2023/24).

Particolarmente significativo è il biennio alla guida del Sorrento, tra il 2005 e il 2007, durante il quale ha condotto la squadra dalla Serie D alla Serie C1, conquistando anche la Coppa Italia di categoria nella stagione 2005/06 e la Supercoppa nel 2006/07. Nel suo curriculum figurano complessivamente 270 panchine tra Serie C e Serie D.

Ad Angelo e Renato Cioffi va il benvenuto della famiglia rossoblù e l’augurio di buon lavoro, con l’auspicio di costruire insieme un cammino che ci porti a raggiungere i traguardi a cui tutti ambiamo".