Juventus, operazione centrocampo: un rinforzo per Spalletti a gennaio, ne vuole uno pronto

Franck Kessie corteggiato fino allo spasmo, salvo poi non chiudere e virare su Pape Matar Sarr. Pochi mesi dopo il copione si ripete, perché Luciano Spalletti vuole un rinforzo per il centrocampo, soprattutto perché i lungodegenti Locatelli e Thuram non hanno sostituti con le stesse caratteristiche. Il senegalese, arrivato dal Tottenham nelle ultime ore di calciomercato estivo, non ha ancora convinto Spalletti, per usare un eufemismo. Non è un caso se nelle ultime tre partite da titolare è arrivato un solo punto in campionato, mentre in Europa è più impiegato.

I nomi

Il più semplice da prendere è probabilmente Pierre Emile Hojbjerg, che già da due anni è stato accostato ai bianconeri e, dal canto suo, vorrebbe provare un'esperienza in Italia. Piaceva all'Atalanta, ma anche per la Roma poteva essere un'opzione. L'Olympique Marsiglia non farebbe troppa resistenza - perché avrà 32 anni, ed è in scadenza 2028, con un contratto pesante. Valutazione intorno ai 10 milioni, forse poco sotto.

Serve uno pronto

Nelle scorse settimane la Juventus ha monitorato altri giocatori come Bakola del Sassuolo, 25 milioni, e Wiafe del Genoa, troppo giovane per reggere il centrocampo. Il sogno di Spalletti sarebbe Frank Anguissa, del Napoli, che è molto lontano dal rinnovo con gli azzurri. Difficile che Aurelio De Laurentiis possa cederlo a un diretto concorrente per l'Europa, soprattutto la Juve, ma non impossibile. D'altronde rischia di perderlo a zero a giugno prossimo.