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Esclusiva TMW

Nazionale, giovani e gioventù. Parla Oddo: "Manca la gavetta, ma il talento va sostenuto di più"

Esclusiva TMW
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 12:03Serie A
10.11.2026 12:03Serie A
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L'ex campione del mondo, oggi allenatore, ha parlato in esclusiva a TMW per i temi caldi della settimana, dalla Nazionale a Ronaldinho
FotoTUTTOmercatoWEB

Un nome, quello di Massimo Oddo, che non necessita certo di presentazioni, ha attraversato la storia importante del calcio recente, prima da giocatore - basti dire Berlino 2006 -, poi anche da allenatore. In esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, proprio il classe 1976, ha parlato di svariati temi, non ultimo quello legato al ritorno in campo di Ronaldinho.

Il brasiliano, compagno di squadra di Oddo ai tempi del Milan, domenica farà il suo esordio con la maglia del Ravenna: "Sinceramente pensavo fosse una trovata pubblicitaria, poi l'ho visto domenica a Zurigo in una gara delle Legend e gli ho chiesto se fosse tutto vero. Mi ha detto di sì, forse giocherà, ma non so per quanto! (ride, ndr) Non ha chiaramente i 90 minuti nelle gambe, a livello fisico non so quanto sia pronto, anche per età biologica, giocherà probabilmente da fermo, ma è chiaro che la qualità sopraffina è rimasta. Però giocare in C non sarà facile, li servono corsa e gamba, non vorrei essere nei panni di Mandorlini che dovrà fare scelte su come impiegarlo. Il Ravenna, alla fine, lotta per vincere il campionato. A ogni modo, a livello mediatico è una situazione importantissima, fatico a pensare che sarà uno spettacolo, ma ci sarà sicuramente la caccia al biglietto".

A proposito di ex compagni, si aspettava di vedere la Lazio di Gattuso in testa alla classifica di A?
"Sarei ipocrita se dicessi di sì, credo che nessuno si aspettasse di vedere una Lazio così. Sta facendo cose strepitose, ha idee identità e spirito e questo la porta a fare prestazioni importanti. Il grande merito a Rino e ai suoi ragazzi sicuramente; io conosco lui, so che nelle difficoltà, nelle problematiche esterne allo spogliatoio, sa compattare il gruppo, lo fa estraniare, e questo fa sì che la squadra - specie poi a livello morale - dia tutto".

Con Gattuso avete condiviso la storica avventura di Berlino 2006, un tempo che sembra lontanissimo adesso. Che Nazionale vede?
"La Nazionale di adesso ha le stesse problematiche degli ultimi anni, son da risolvere problemi alla fonte per averla di nuovo ad altissimo livello. C'è da lavorare con i ragazzi, che devono avere obiettivo diversi da quelli di oggi, esattamente come gli allenatori, e c'è da supportare di più il movimento italiano: serve coraggio, perché il talento c'è, lo dimostrano le Under 15, le Under 17, ma va sostenuto. Tanti ragazzi magari si perdono per strada per vicissitudini diverse dal campo, come a esempio i regolamenti, la massiccia presenza di stranieri e la troppa brama, ma manca la gavetta: rispetto a quanto ero giovane io, ora i ragazzi pretendono subito anche quando non son pronti, ma così facendo, senza un supporto, buttano tempo per crescere. A ogni modo son cose che, chi fa i regolamenti, dovrà modificare".

A questo proposito, soprattutto sulla questione "giovani", le Squadre U23 sono funzionali?
"Io credo siano molto utili, perché quello che manca ai ragazzi che hanno talento e sono bravi è il confrontarsi con il calcio dei grandi, dove ci sono malizia e scaltrezza: confrontarsi con chi ha esperienza, dunque anche con squadra di Serie C come accade per le U23 in Italia, serve tanto. Porto un esempio: se Sinner giocasse sempre con il numero 100 al mondo, non imparerebbe niente di più, se gioca invece contro Alcaraz cresce. Ribadisco quindi che il confronto con la terza serie è utile, il problema che ho riscontrato anche personalmente in questo progetto (è stato tecnico del Milan Futuro, ndr) è che i ragazzi ci arrivano tardi, a 20 anni è tardi. All'estero a 17 anni, dopo certe trafile, giocano in prima squadra, qui sono sempre in Primavera, ma quei tre anni persi sono anni di talento stoppato. Se nelle giovanili fai differenza, devi fare lo step successivo".

Le U23 richiamato al Milan. La squadra di Amorim sembra dottor Jekyll e Mr. Hyde.
"Ha cambiato molto, ma è vero, vive di alti e basse, fa delle cose buone ma anche fatica, cambia spesso anche nell'undici titolare e non continuità, anche se questo aspetto può legarsi ad esigenze di squadra, come a esempio riposo o condizione fisica. A ogni modo, sta facendo buone cose, e credo che con più continuità, la cosa che manca, possa dare molto di più".

© Riproduzione riservata

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