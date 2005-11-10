Giana, per rimpiazzare Samele non si è atteso gennaio. Tesserato lo svincolato Zamparo

L'infortunio di Luigi Samele - lesione del crociato - ha complicato e non poco la strada della Giana Erminio, che ha deciso di non attendere gennaio per rinforzare l'attacco, ma di pescare dal mercato svincolati: è stato dunque tesserato Luca Zamparo.

Di seguito, la nota del club di Gorgonzola:

"A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito fino al 30 giugno 2027 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore svincolato Luca Zamparo, che a partire dalla data odierna sarà a disposizione di mister Mario Tacchinardi e del suo staff, vestendo la maglia numero 99.

Prima punta da 117 gol in carriera, con una grande esperienza Serie C, dove conta 258 presenze e 59 gol, oltre a 29 presenze e un gol in Serie B, Luca Zamparo nasce a Latisana (UD) nel 1994 e cresce nel settore giovanile della Triestina sino a fare l’esordio in Lega Pro Prima Divisione nella stagione 2011/12, collezionando 6 presenze. Acquistato dal Varese in Serie B, si mette in mostra nella Primavera biancorossa, venendo poi ceduto in prestito alla FeralpiSalò in Lega Pro nel 2013/14; nel club gardesano si ferma anche la stagione successiva, incontrando per la prima volta la Giana da avversario nella prima stagione dei biancazzurri fra i professionisti. Dopo due stagioni in Serie D (2015/16 e 2016/17) con Varesina e Borgosesia, nel 2017/18 torna ad incontrare la Giana da avversario vestendo la maglia del Cuneo neopromosso in Serie C. Nel 2018/19 torna in Serie D alla nuova Reggiana, la Reggio Audace, dove mette a segno 24 gol fra campionato e playoff e viene acquistato dal Parma, che lo manda in prestito al Rimini in Serie C nella stagione 2019/20. Dopo lo stop per il covid, torna alla Reggiana, conquista la Serie B, anche se al termine della stagione 2020/21 la squadra retrocede in C, ma Zamparo resta in granata e nella stagione 2021/22 vince il titolo di capocannoniere del girone B con 18 gol in 35 presenze. Passa quindi a vestire la maglia della Virtus Entella per un anno e mezzo, del Padovanella seconda metà della stagione 2023/24 (incrociando di nuova la Giana da avversario), dividendosi tra L. R. Vicenza (segnando anche un gol alla Giana) e Torres nel 2024/25 e accasandosi infine all’Alcione nella stagione 2025/26".

Hanno poi fatto seguito le sue prime parole dopo la firma: "Sono entusiasta di questa opportunità, non vedo l’ora di scendere in campo con la Giana e dare il mio contributo per il risultato di squadra".