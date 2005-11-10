Serie B, i migliori portieri dopo l'11ª giornata: Perin si riprende la vetta

Serie B, i migliori portieri dopo l'11ª giornata: Perin si riprende la vettaFocus TMW
Daniel Uccellieri
L'undicesimo turno di Serie B lascia invariati gli equilibri in vetta, con il Palermo che conserva il primo posto nonostante il pareggio per 1-1 ad Ascoli. Alle sue spalle il Modena non sbaglia e batte 2-0 la Virtus Entella, trascinato dalla doppietta di Montevago. Spicca anche il 4-1 della Cremonese sul Vicenza, mentre Sampdoria, Cesena e Juve Stabia conquistano tre punti preziosi. Due pareggi spettacolari per 2-2 tra Padova ed Empoli e Pisa e Südtirol.
Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori portieri del campionato cadetto dopo l'undicesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
Classifica Portieri
1. Perin (Palermo) 6.50 (7)
2. Sorrentino (Padova) 6.45 (11)
3. Plizzari (Südtirol) 6.35 (10)
4. Vitale (Ascoli) 6.27 (11)
5. Martinelli (Avellino) 6.23 (11)