Serie B, la classifica degli allenatori dopo l'11ª giornata: Galloppa e Tomei al comando

L'undicesima giornata consegna un Palermo ancora al comando, ma anche un Modena che non perde terreno e una Cremonese sempre più convincente. I rosanero impattano ad Ascoli, Montevago firma il successo emiliano sulla Virtus Entella e Bonazzoli trascina i grigiorossi nel 4-1 al Vicenza. Tre successi di misura completano il quadro delle vittorie, mentre quattro partite terminano in parità, con particolare spettacolo a Padova e Pisa.

Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo l'undicesima giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

1. Galloppa (Modena) 6.73 (11)

2. Tomei (Ascoli) 6.55 (11)

3. Filippo Inzaghi (Palermo) 6.55 (11)

4. Nesta (Avellino) 6.45 (11)

5. Modesto (Mantova) 6.45 (11)

6. Floro Flores (Benevento) 6.36 (11)

7. De Giorgio (Juve Stabia) 6.36 (11)

8. Pagliuca (Carrarese) 6.33 (6)

9. Davide Possanzini (Südtirol) 6.25 (10)

10. Bianco (Pisa) 6.18 (11)

11. Pecchia (Cremonese) 6.17 (9)

12. Bucchi (Arezzo) 6.00 (11)

13. Baroni (Hellas Verona) 6.00 (11)

14. Diamanti (Cesena) 6.00 (10)

15. Luca D'Angelo (Sampdoria) 6.00 (4)

16. Michele Mignani (Catanzaro) 6.00 (3)

17. Andrea Chiappella (Virtus Entella) 5.95 (10)

18. Antonio Calabro (Padova) 5.91 (11)

19. Fabio Gallo (Vicenza) 5.91 (11)

20. Andreoletti (Empoli) 5.83 (6)

Esonerati

Guido Pagliuca (Empoli) 5.90 (5)

Bernardo Corradi (Sampdoria) 5.43 (7)

Giorgio Gorgone (Catanzaro) 5.38 (8)

Gabriele Cioffi (Carrarese) 5.30 (5)

Marco Giampaolo (Cremonese) 4.75 (2)