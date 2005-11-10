Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

Serie B, la classifica degli allenatori dopo l'11ª giornata: Galloppa e Tomei al comando

Focus TMW
Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 17:19Serie B
10.11.2026 17:19Serie B
Fonti preferite
La graduatoria degli allenatori di Serie B secondo le pagelle di TuttoMercatoWeb.com. Galloppa guida, alle sue spalle c'è Tomei
FotoTUTTOmercatoWEB

L'undicesima giornata consegna un Palermo ancora al comando, ma anche un Modena che non perde terreno e una Cremonese sempre più convincente. I rosanero impattano ad Ascoli, Montevago firma il successo emiliano sulla Virtus Entella e Bonazzoli trascina i grigiorossi nel 4-1 al Vicenza. Tre successi di misura completano il quadro delle vittorie, mentre quattro partite terminano in parità, con particolare spettacolo a Padova e Pisa.

Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo l'undicesima giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

1. Galloppa (Modena) 6.73 (11)
2. Tomei (Ascoli) 6.55 (11)
3. Filippo Inzaghi (Palermo) 6.55 (11)
4. Nesta (Avellino) 6.45 (11)
5. Modesto (Mantova) 6.45 (11)
6. Floro Flores (Benevento) 6.36 (11)
7. De Giorgio (Juve Stabia) 6.36 (11)
8. Pagliuca (Carrarese) 6.33 (6)
9. Davide Possanzini (Südtirol) 6.25 (10)
10. Bianco (Pisa) 6.18 (11)
11. Pecchia (Cremonese) 6.17 (9)
12. Bucchi (Arezzo) 6.00 (11)
13. Baroni (Hellas Verona) 6.00 (11)
14. Diamanti (Cesena) 6.00 (10)
15. Luca D'Angelo (Sampdoria) 6.00 (4)
16. Michele Mignani (Catanzaro) 6.00 (3)
17. Andrea Chiappella (Virtus Entella) 5.95 (10)
18. Antonio Calabro (Padova) 5.91 (11)
19. Fabio Gallo (Vicenza) 5.91 (11)
20. Andreoletti (Empoli) 5.83 (6)

Esonerati
Guido Pagliuca (Empoli) 5.90 (5)
Bernardo Corradi (Sampdoria) 5.43 (7)
Giorgio Gorgone (Catanzaro) 5.38 (8)
Gabriele Cioffi (Carrarese) 5.30 (5)
Marco Giampaolo (Cremonese) 4.75 (2)

Articoli correlati

Immagine news 1
Serie B, i migliori attaccanti dopo l'11ª giornata: il Gallo Belotti resta al comando
Immagine news 2
Serie B, i migliori centrocampisti dopo l'11ª giornata: Saporiti il volto nuovo al quinto posto
Immagine news 3
Serie B, i migliori giocatori dopo l'11ª giornata: Belotti non segna ma resta in testa

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
17:19 Serie BFocus TMW
Focus TMWSerie B, la classifica degli allenatori dopo l'11ª giornata: Galloppa e Tomei al comando
Immagine news 2
17:10 Serie B
Vicenza, aumentano le chance di permanenza di Gallo. Prevale la linea della tifoseria
Immagine news 3
17:04 Serie BFocus TMW
Focus TMWSerie B, i migliori attaccanti dopo l'11ª giornata: il Gallo Belotti resta al comando
Immagine news 4
16:49 Serie BFocus TMW
Focus TMWSerie B, i migliori centrocampisti dopo l'11ª giornata: Saporiti il volto nuovo al quinto posto
Immagine news 5
16:34 Serie BFocus TMW
Focus TMWSerie B, i migliori difensori dopo l'11ª giornata: Missori e Guiebre davanti a tutti
Immagine news 6
16:19 Serie BFocus TMW
Focus TMWSerie B, i migliori portieri dopo l'11ª giornata: Perin si riprende la vetta
Immagine news 7
16:04 Serie BFocus TMW
Focus TMWSerie B, i migliori giocatori dopo l'11ª giornata: Belotti non segna ma resta in testa
Immagine news 8
15:49 Serie B
Assemblea Lega B al Social Football Summit: approvato il budget 26/27. Vigorito vice di B4People
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Quando finiranno le attenuanti per Allegri? Svanite anche le sue tre qualità principali. E poi oltre il danno la beffa: quelle frasi in conferenza stampa...
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, Floriani Mussolini ha rinnovato il suo contratto fino al 2031: il comunicato del club
Immagine top news n.1 Inter, Bonny rischia un mese di stop: ecco tutte le partite che salterà
Immagine top news n.2 Rocchi: "Gli arbitri vanno tutelati, ciò che è successo a Ferrieri Caputi è inaccettabile"
Immagine top news n.3 Sassuolo, ecco Roberto D'Aversa: il comunicato con l'annuncio del nuovo allenatore
Immagine top news n.4 Cisse: "Balotelli il mio modello in Nazionale. Al Milan per vincere tutto"
Immagine top news n.5 Rocchi: "L'inchiesta una ferita che fa ancora male. L'Italia non ha meritato Open VAR"
Immagine top news n.6 Nazionale, giovani e gioventù. Parla Oddo: "Manca la gavetta, ma il talento va sostenuto di più"
Immagine top news n.7 Roma, l’ultima idea è Balde del Barcellona: a gennaio può partire. Anche la Juve in agguato
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
Immagine news podcast n.2 D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Cosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa
Immagine news podcast n.4 Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Antonio Paganin: "Bologna, Palladino ha un carattere come quello dei grandi tecnici"
Immagine news Altre Notizie n.2 Mussa: "Roma, si vede che Mora ha la stoffa del grande giocatore"
Immagine news Altre Notizie n.3 Santacroce: "Troppe attenuanti per il rendimento di Napoli e Juve"
Serie A
Immagine box news Serie A Fiorentina, Ferrari sullo stadio: "L'obiettivo è giocare la stagione 2029/2030 nel nuovo Franchi"
Immagine box news Serie A Sosta nazionali di novembre, tutti i giocatori che lasciano le squadre di Serie A
Immagine box news Serie A Roma, Bernabè: "Il prossimo anno inizieremo a costruire lo stadio. Vogliamo una casa per i tifosi"
Immagine box news Serie A Cisse: "Aquilani mi ha dato tanto, farà una grande carriera da allenatore"
Immagine box news Serie A Juventus, operazione centrocampo: un rinforzo per Spalletti a gennaio, ne vuole uno pronto
Immagine box news Serie A Liberali: "A Catanzaro anno bello ma difficile". Poi scherza su Cisse: "Ti risponde dopo tre giorni"
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, la classifica degli allenatori dopo l'11ª giornata: Galloppa e Tomei al comando
Immagine box news Serie B Vicenza, aumentano le chance di permanenza di Gallo. Prevale la linea della tifoseria
Immagine box news Serie B Serie B, i migliori attaccanti dopo l'11ª giornata: il Gallo Belotti resta al comando
Immagine box news Serie B Serie B, i migliori centrocampisti dopo l'11ª giornata: Saporiti il volto nuovo al quinto posto
Immagine box news Serie B Serie B, i migliori difensori dopo l'11ª giornata: Missori e Guiebre davanti a tutti
Immagine box news Serie B Serie B, i migliori portieri dopo l'11ª giornata: Perin si riprende la vetta
Serie C
Immagine box news Serie C Salernitana, parla Faggiano: "Non sono un mercenario. Da venerdì squadra in ritiro, non punitivo"
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: il Carpi esonera Cassani. Arriva Miramari
Immagine box news Serie C Carpi, in panchina ecco Miramari: "Una squadra e una città con storia e prestigio"
Immagine box news Serie C Ravenna-Forlì la sfida di Ronaldinho? Sì. Ma potrebbe non esser quella del tecnico Campedelli
Immagine box news Serie C Giana, per rimpiazzare Samele non si è atteso gennaio. Tesserato lo svincolato Zamparo
Immagine box news Serie C Si chiude l'avventura di Cassani sulla panchina del Carpi. È stato esonerato
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, al via la 4ª giornata: oggi scontro diretto per la Roma. In campo l'Inter
Immagine box news Calcio femminile Niente derby in NWSL: Cantore e Di Gugliemo vanno avanti, Bonansea eliminata
Immagine box news Calcio femminile Da Fiskerstrand a Bugeja, la Top11 della sesta giornata di Serie A Women
Immagine box news Calcio femminile Golden Boy, i premi al femminile: vince la svedese Schroder. Premiata anche Galli
Immagine box news Calcio femminile Lazio Women, Grassadonia: "La maschile non è una sorpresa: durerà. Ma io preferisco la femminile"
Immagine box news Calcio femminile Roma e Inter galoppano, la Lazio è irriconoscibile: il punto dopo la 6ª giornata di Serie A Women
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
10 novembre 2017, inizia l'incubo: l'Italia di Ventura perde in Svezia per uno a zero
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi