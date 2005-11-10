Vicenza, aumentano le chance di permanenza di Gallo. Prevale la linea della tifoseria

Il Vicenza non ha ancora preso una decisione sul futuro di Fabio Gallo nonostante le insistenti voci di altri tecnici contattati per un’eventuale sostituzione approfittando anche di una pausa che permetterebbe di lavorare senza l’assillo della gara di campionato da preparare in pochi giorni.

La posizione della tifoseria

Nonostante l’avvio di stagione sia stato deludente sul piano dei risultati e delle prestazioni, il tecnico della promozione gode ancora della fiducia della piazza che ieri sera con uno striscione (“Gallo non si tocca” firmato da Lanerossi Crew) e per bocca del presidente del Centro Coordinamento Clubs Biancorossi Emanuele Arenahanno ribadito il loro sostegno all’allenatore mandando un messaggio chiaro alla società a cui sono stati chiesti anche rinforzi nel mercato di gennaio per conquistare la salvezza.

Aumentano le chance di Gallo

Secondo quanto riferito da Trivenetogoal.it questa posizione netta da parte della piazza e della tifoseria starebbe facendo propendere la società per la conferma di Gallo, almeno per le prossime tre gare (Ascoli, Carrarese e Cesena) in cui però dovrà dimostrare di riprendere in mano il bandolo della matassa e sbrogliarla per iniziare a risalire la classifica. Una decisione definitiva comunque non è stata ancora presa con Gallo che resta sempre traballante, ma meno che nei giorni scorsi, e gli altri tecnici sondati – da Longo a Castori passando per Breda e Sottil – che restano in attesa.