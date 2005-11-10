Serie B, i migliori attaccanti dopo l'11ª giornata: il Gallo Belotti resta al comando

Una giornata tra conferme e risultati pesanti per la classifica. Il Palermo mantiene il comando, ma il Modena continua a inseguire grazie al 2-0 sulla Virtus Entella. La Cremonese si prende la scena con quattro reti al Vicenza e centra il terzo successo consecutivo. Nelle altre gare sorridono Sampdoria, Cesena e Juve Stabia, mentre Padova-Empoli e Pisa-Südtirol regalano quattro gol a testa. Pari anche nel derby tra Benevento e Avellino e tra Mantova ed Hellas Verona.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori attaccanti del campionato cadetto dopo l'undicesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Attaccanti

1. Belotti (Modena) 7.06 (8)

2. Mosquera (Hellas Verona) 6.71 (7)

3. Johnsen (Palermo) 6.70 (10)

4. Shpendi (Cesena) 6.65 (10)

5. Ambrosino (Modena) 6.55 (11)