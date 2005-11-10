Carpi, in panchina ecco Miramari: "Una squadra e una città con storia e prestigio"

Dopo l'esonero di Stefano Cassani, annunciato circa un'ora fa, il Carpi rende noto anche il nuovo trainer: i biancorossi ripartono dall'ex Forlì Alessandro Miramari.

Di seguito, la nota della società:

"L’AC Carpi rende noto di aver affidato l’incarico di Allenatore della Prima Squadra ad Alessandro Miramari. Contestualmente, la Società dà il benvenuto a Filippo Ceglia e Antonio Ciaccia, che assumeranno rispettivamente gli incarichi di Vice Allenatore e di Collaboratore Tecnico. Faranno ancora parte dello staff biancorosso i Preparatori Atletici, Graziano Araldi e Vito Barberio, e il Preparatore dei Portieri, Luca Malaguti.

Il nuovo staff dirigerà oggi pomeriggio – dalle ore 15:00 – il primo allenamento, presso l’Antistadio “Cabassi”".

Hanno poi fatto seguito le sue prime parole in biancorosso: "Di Carpi non c’è qualcosa che ti deve convincere. Quando parli di Carpi nel calcio parli di una squadra e di una città con storia e prestigio. Della Società mi hanno colpito subito entusiasmo e organizzazione, tipici della gente del nostro territorio. Mi sono sentito subito accolto in una famiglia. Adesso testa solo al campo, per ottenere i risultati che ci sono stati richiesti“.