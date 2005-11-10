Salernitana, parla Faggiano: "Non sono un mercenario. Da venerdì squadra in ritiro, non punitivo"

Giornata di conferenza stampa, questa mattina, in casa Salernitana, con il Direttore Sportivo Daniele Faggiano che ha tracciato un bilancio sul momento sportivamente non esaltante che stanno vivendo i granata.

"Dobbiamo evitare tutti di esasperare molto la situazione soprattutto fuori dal campo - si legge sui canali ufficiali de club -. Parlo perché sono qui da un anno e mezzo, la Salernitana me la sento ormai dentro e non mi ritengo un mercenario. Mi piace il lavoro che faccio e voglio dare tutto per uscire fuori da questa situazione. La tifoseria che ci deve sostenere lo fa, ci sostiene ed è giusto che sia arrabbiata per questa classifica insoddisfacente, però in altri casi ci sono cose che andrebbero evitate. Ci possono stare gli sfottò, anche le parole fuori dalle righe dopo una partita e non bisogna andare oltre. Se devono volare parole forti, che siano dirette a me. Mi prendo tutto perché la squadra va lasciata tranquilla. Spesso escono fuori ricostruzioni non vere o interpretazioni fuori luogo, come un sorriso che si può fare sugli spalti salutando una persona per cortesia, anche se si sta perdendo. Non esageriamo, non andiamo nella sfera privata. Ieri ho parlato con la squadra. Ammetto di aver sbagliato qualcosa e anche la squadra ha sbagliato: non ci stiamo comportando da Salernitana, sul campo. Ma non si dicano assurdità, come quella che mi vorrebbe fare mercato per tornaconto personale. Bisogna pensare, e vale per tutti noi che siamo nella Salernitana, al fatto che dietro ai professionisti ci sono degli uomini, figli, famiglie. Il patron Iervolino? Vi assicuro che non ci lascia allo sbando, anzi. Si interessa tantissimo di tutto e ci dà carica. Se non parla non significa che non tiene alla Salernitana, è il primo ad essere arrabbiato".

Confermato poi il ritiro pre Catania, che partirà da venerdì: "Dobbiamo provare a vincere le prossime partite. Abbiamo voluto ponderare bene la decisione con tutte le componenti, insieme anche al mister. Ci siamo riuniti fino a tardi per prendere la decisione più consona. Sarebbe stato facile decidere d’impatto, subito dopo la partita, ma spesso fare le cose a caldo non aiuta. Mister Di Bari sta facendo il suo lavoro e sta programmando tutto, noi dobbiamo remare nella stessa direzione con concentrazione. Il ritiro non è punitivo, bensì un viatico per ritrovare la serenità che in questo periodo manca”.

Conclude dunque: “Determinate cose narrate sui social che avrebbero coinvolto alcuni nostri calciatori sul treno di rientro dopo la partita con l’Inter U23 vi assicuro che non sono veritiere. Un confronto con alcuni tifosi c’è stato, tuttavia le risposte dei calciatori non sono state esattamente quelle riportate sui social. Va da sé che avrebbero fatto meglio a non replicare né in quel momento, né successivamente sui social, tra l’altro senza l’autorizzazione della società. Qui nessuno ha voglia di litigare, anzi. Quest’estate tanti calciatori col contratto in scadenza hanno scelto di restare a Salerno pur avendo richieste da altre società perché a Salerno stavano e stanno bene, vivono bene. Dobbiamo stringerci e cercare di uscirne tutti insieme con l’aiuto di ogni componente, tifosi, stampa, società, staff e squadra ovviamente”.