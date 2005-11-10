Roma, Bernabè: "Il prossimo anno inizieremo a costruire lo stadio. Vogliamo una casa per i tifosi"

Lucia Bernabè, responsabile delle relazioni istituzionali della Roma, ha parlato dal Social Football Summit. Queste le sue parole raccolte da TMW.

Quanto è importante la collaborazione tra società e istituzioni nella realizzazione di un nuovo stadio?

“L’organizzazione degli stakeholder è la cosa più importante. Poi, con le istituzioni, è necessario creare un dialogo e un rapporto di fiducia. È fondamentale avere un rapporto con i cittadini, perché stiamo andando a costruire in un territorio già popolato. I cittadini devono capire che non andremo a danneggiarli, ma a migliorare il territorio. Nel caso di Pietralata c’è stata la volontà di scegliere un territorio centrale che, però, non era stato riconosciuto come realmente centrale”.

Qual è la scelta più importante da compiere prima di iniziare un progetto per uno stadio?

“Il punto principale non è la progettazione, ma la consapevolezza della storia e dei valori del club. Uno stadio non deve essere pensato solo per la partita, ma come la casa della squadra e del tifoso. Bisogna focalizzarsi sull’esperienza del tifoso. La curva del nostro stadio sarà la più grande d’Europa ed è stata pensata per creare un abbraccio con i tifosi”.

A che punto siamo con il progetto dello stadio?

“Siamo a buon punto. Dobbiamo consegnare il progetto esecutivo e poi ci saranno un paio di adempimenti. Il prossimo anno inizieremo a costruire”.