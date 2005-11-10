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Santacroce: "Troppe attenuanti per il rendimento di Napoli e Juve"

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Daniele Petroselli
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Daniele Petroselli
Oggi alle 16:11Altre Notizie
10.11.2026 16:11Altre Notizie
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L'ex difensore ha provato a spiegare il momento difficile che stanno attraversando le formazioni allenate da Allegri e Spalletti
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
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L'ex calciatore Fabiano Santacroce ha parlato ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, delle vicende di Napoli e Juve: "Se vediamo le due formazioni hanno avuto problemi impressionanti per via degli infortuni e i problemi del gol. E' un'annata assurda. Bisogna aspettare questa sosta e che qualcuno rientri. Se guardiamo solo i punti, è normale che due allenatori come loro non devono stare lì e non va bene. Ma ci sono troppe attenuanti. E' difficile allenare un gruppo con tanti infortuni e dove devi cambiare spesso".

Cosa aggiunge su Allegri?
"Penso che bisogna riuscire a rimanere onesti con quello che si vede. Ci sono tante partite altalenanti, quando si cambiano due quarti della difesa, cambia tutto. E poi cambiare anche regista. Sono cambiati troppi interpreti, misto anche a tanti errori individuali. Ed è normale in queste condizioni. L'allenatore incide, poi prova a togliere al Como 3-4 titolari e vedrai che non suona bene come suona adesso".

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