Santacroce: "Troppe attenuanti per il rendimento di Napoli e Juve"

L'ex calciatore Fabiano Santacroce ha parlato ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, delle vicende di Napoli e Juve: "Se vediamo le due formazioni hanno avuto problemi impressionanti per via degli infortuni e i problemi del gol. E' un'annata assurda. Bisogna aspettare questa sosta e che qualcuno rientri. Se guardiamo solo i punti, è normale che due allenatori come loro non devono stare lì e non va bene. Ma ci sono troppe attenuanti. E' difficile allenare un gruppo con tanti infortuni e dove devi cambiare spesso".

Cosa aggiunge su Allegri?

"Penso che bisogna riuscire a rimanere onesti con quello che si vede. Ci sono tante partite altalenanti, quando si cambiano due quarti della difesa, cambia tutto. E poi cambiare anche regista. Sono cambiati troppi interpreti, misto anche a tanti errori individuali. Ed è normale in queste condizioni. L'allenatore incide, poi prova a togliere al Como 3-4 titolari e vedrai che non suona bene come suona adesso".