Serie B, i migliori difensori dopo l'11ª giornata: Missori e Guiebre davanti a tutti

Palermo ancora davanti a tutti, Modena in scia e Cremonese in grande crescita. L'undicesima giornata di Serie B offre indicazioni importanti nella parte alta della classifica: i rosanero pareggiano ad Ascoli, gli emiliani superano la Virtus Entella grazie a Montevago e i grigiorossi travolgono il Vicenza. Dietro arrivano i successi di Sampdoria, Cesena e Juve Stabia, mentre non mancano i gol nei pareggi tra Padova ed Empoli e Pisa e Südtirol.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori difensori del campionato cadetto dopo l'undicesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Difensori

1. Missori (Avellino) 6.38 (8)

2. Guiebre (Ascoli) 6.36 (11)

3. Castellini (Mantova) 6.32 (11)

4. Baschirotto (Cremonese) 6.31 (8)

5. Folino (Cremonese, Modena) 6.29 (7)