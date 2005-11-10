Dai problemi economici alle minacce. Di Labio ritira il Chieti: "Devo tutelare la mia famiglia"

Tutto nasce probabilmente dalla retrocessione dell'anno passato, fatto sta che - al netto delle cause - si chiude per il momento la storia del Chieti. Lapidario il comunicato diffuso dal club qualche ora fa: "Il Chieti F.C.1922 comunica ufficialmente la cessazione definitiva di ogni attività sportiva e societaria e la conseguente, inevitabile, apertura delle procedure concorsuali con il deposito dei libri contabili presso il Tribunale competente".

La spiegazione del presidente Di Labio.

A questo incipit di nota, hanno fatto seguito le parole dell'ex assessore della città abruzzese e attuale presidente del club Giuseppe Gianni Di Labio: "È una decisione che si è costretti ad assumere con il cuore pesante e con profondo rammarico, al termine di ogni tentativo, sforzo e sacrificio possibile -umano, economico e gestionale - profuso in questi anni per tentare di salvare la storia, i colori e il futuro del club. Purtroppo, le condizioni economiche, strutturali e ambientali non consentono più in alcun modo di andare avanti. Si è lottato fino all'ultimo istante utile, ma la realtà dei numeri e l'insostenibilità della situazione impongono questo doloroso epilogo. Tuttavia, accanto alle insormontabili difficoltà economiche, subentra oggi un fattore che non può e non deve essere sottovalutato: il clima di forte tensione e le ripetute intimidazioni, seppur velate, ricevute nell'ultimo periodo da parte di una componente della tifoseria hanno superato ogni limite di civile e serena convivenza sportiva. In qualità di rappresentante legale e di padre/capofamiglia, la mia priorità assoluta è e rimane la tutela e l'incolumità dei miei familiari. Non è accettabile, né moralmente tollerabile, rischiare che dinamiche legate a una competizione sportiva possano mettere a repentaglio la sicurezza delle persone care, né tantomeno intendo permettere che le conseguenze di una crisi societaria ricadano in alcun modo su chi è estraneo a questa gestione".

Una storia durata più di cento anni.

Conclude poi il comunicato: "Si chiude oggi una pagina gloriosa, nata nel 1922, alla quale si è dedicato ogni grammo di energia.

Si ringraziano sinceramente tutti coloro che, in questi anni, hanno sostenuto la squadra con passione autentica, lealtà e amore per i nostri colori, discostandosi da logiche di violenza e sopraffazione.

Gli atti ufficiali saranno trasmessi nelle prossime ore nelle sedi competenti a norma di legge.

Per sempre, il Chieti F.C.1922".