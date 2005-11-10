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Italia, a Coverciano parola al debuttante Alphadjo Cisse

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Raimondo De Magistris
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Raimondo De Magistris
Oggi alle 12:20Serie A
10.11.2026 12:20Serie A
Fonti preferite
L'attaccante classe 2006 lo scorso anno a Catanzaro ha realizzato otto gol in questo primo scorcio di stagione con la maglia del Milan
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

12.20 - Secondo giorno di lavori a Coverciano per l'Italia di Roberto Mancini per preparare le sfide di Nations League contro Francia (12 novembre) e Belgio (15 novembre). Quest'oggi nella sala stampa di Coverciano ci sarà l'attaccante del Milan Alphadjo Cisse, calciatore alla sua prima chiamata nella Nazionale maggiore.

La lista dei convocati di Roberto Mancini

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);
Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Marco Palestra (Chelsea), Matteo Palma (Udinese), Giorgio Scalvini (Atalanta);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).

Fonte: Dal nostro inviato a Coverciano (FI)

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