Ravenna-Forlì la sfida di Ronaldinho? Sì. Ma potrebbe non esser quella del tecnico Campedelli

La sfida tra Ravenna e Forlì di domenica prossima, 15 novembre, valida per la quattordicesima giornata del Girone B di Serie C, è stata etichettata ormai da tempo come "la partita di Ronaldinho", visto che il socio e giocatore del club giallorosso, undici anni dopo l'ultima volta, tornerà in campo da calciatore. Attenzione però, la sfida potrebbe avere un'altra novità, stavolta sponda Forlì: secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, infatti, la società biancorossa sta riflettendo attentamente sulla posizione del tecnico Nicola Campedelli, a rischio esonero.

I risultati alla base dei dubbi della proprietà

Il Forlì, dopo le prima tredici giornate, è infatti al momento al quindicesimo posto in classifica, e le prestazioni ritenute troppo altalenanti sono state un campanello di allarme per la proprietà, che sta valutando l'eventuale cambio in panchina prima, appunto, della gara contro il Ravenna di domenica. Il momento non è certo dei migliori, la sfida di domenica è molto delicata, e prossime ore saranno decisive per avere certezze su chi siederà sulla panchina del Forlì nella "partita di Ronaldinho".