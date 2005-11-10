Si chiude l'avventura di Cassani sulla panchina del Carpi. È stato esonerato

Il pareggio con la Folgore Caratese in nove uomini per tutti il secondo tempo è stata la cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso, e per Stefano Cassani è giunta la fine della sua avventura a Carpi: il tecnico è stato infatti esonerato.

Di seguito, la nota del club biancorosso:

"La Società AC Carpi comunica di aver sollevato mister Stefano Cassani dall’incarico di Allenatore della Prima Squadra. Contestualmente, sono stati sollevati – dagli incarichi, rispettivamente, di Vice Allenatore e Collaboratore Tecnico – Davide Godi e Andres Cola.

Il Club ringrazia tutti e tre per il percorso compiuto insieme, augurando loro i migliori successi professionali per il proseguo della propria carriera".