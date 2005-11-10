Si chiude l'avventura di Cassani sulla panchina del Carpi. È stato esonerato

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Si chiude l'avventura di Cassani sulla panchina del Carpi. È stato esoneratoUfficiale
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Claudia Marrone
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Oggi alle 14:03Serie C
autore Claudia Marrone
10.11.2026 14:03Serie C
Il trainer paga l'avvio a rilento della formazione emiliana, culminato con il pareggio di domenica contro la Folgore Caratese
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Il pareggio con la Folgore Caratese in nove uomini per tutti il secondo tempo è stata la cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso, e per Stefano Cassani è giunta la fine della sua avventura a Carpi: il tecnico è stato infatti esonerato.
Di seguito, la nota del club biancorosso:
"La Società AC Carpi comunica di aver sollevato mister Stefano Cassani dall’incarico di Allenatore della Prima Squadra. Contestualmente, sono stati sollevati – dagli incarichi, rispettivamente, di Vice Allenatore e Collaboratore Tecnico – Davide Godi e Andres Cola.
Il Club ringrazia tutti e tre per il percorso compiuto insieme, augurando loro i migliori successi professionali per il proseguo della propria carriera".
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