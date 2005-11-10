Sassuolo, ecco Roberto D'Aversa: il comunicato con l'annuncio del nuovo allenatore

Sassuolo, ecco Roberto D'Aversa: il comunicato con l'annuncio del nuovo allenatoreUfficiale
Simone Bernabei
Roberto D'Aversa è il nuovo allenatore del Sassuolo, in sostituzione dell'esonerato Alberto Aquilani. L?allenatore ha firmato fino al 30 giugno del 2027, con allegata un'opzione di rinnovo per una ulteriore stagione. Di seguito il comunicato del Sassuolo:
"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato al Sig. Roberto D’aversa la guida tecnica della Prima Squadra fino al 30 giugno 2027. Lo staff tecnico sarà composto da Salvatore Sullo (allenatore in seconda), Marco Piccioni (collaboratore tecnico), Marco Riggio (collaboratore tecnico), Paolo Rongoni (preparatore atletico), Francesco Petrungaro (preparatore atletico), Andrea Rinaldi (preparatore atletico), Simone Vignudelli (preparatore atletico) e Marco Bizzarri (allenatore portieri).
Il nuovo allenatore dirigerà nel pomeriggio odierno il suo primo allenamento alla guida dei neroverdi. La conferenza stampa di presentazione ai Media si terrà giovedì 12 novembre alle ore 12:30 presso il Mapei Football Center".