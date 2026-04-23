Appuntamento storico il 31 maggio: amichevole tra la Selezione del Friuli e la Groenlandia
L’Associazion Sportive Furlane, in collaborazione con il Comune di Manzano e la SSD Manzanese Calcio, porta in Friuli un appuntamento dal sapore storico: la sfida tra la Selezione di calcio del Friuli e la Nazionale della Groenlandia.
L’evento - si legge su Telefriuli.it - è fissato per domenica 31 maggio alle ore 18 allo stadio comunale di Manzano, che farà da cornice a un incontro dal forte valore simbolico oltre che sportivo.
Di seguito il comunicato
"Appuntamento internazionale da non perdere il 31 maggio a Manzano.
Il Friuli giocherà una partita contro la nazionale della Groenlandia.
Un incontro che va ben oltre una semplice partita di calcio.
Un’occasione di confronto tra identità che rappresentano popoli che, in diverse forme, hanno il desiderio di autodeterminarsi e di ottenere riconoscimenti molto più importanti rispetto a quelli che hanno attualmente.
Una partita che darà sicuramente prestigio alla nostra attività, ai nostri rapporti internazionali e che ancora una volta potrà favorire avvicinamento e apertura verso tutte le minoranze nel mondo.
Più riconosciamo la nostra identità e quella degli altri, più saremo aperti al mondo".
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