Atalanta-Milan 1-1: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor (26' st Djimsiti); Zappacosta, Ederson, De Roon (20' Brescianini), Bernasconi (26' st Bellanova); Lookman, Pasalic (36' st Musah); De Ketelaere (36' st Samardzic). A disp.: Rossi, Sportiello, Obric, Kolasinac, Zalewski, Sulemana, Krstovic, Maldini, Scamacca. All.: Juric
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (45' st Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao (1' st Nkunku), Gimenez (17' st Loftus-Cheek). A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Sala. All.: Allegri
Arbitro: Doveri
Marcatori: 4' Ricci (M), 35' Lookman (A)
Ammoniti: Brescianini (A); Gimenez, Modric, Gabbia (M)
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile
L'Italia femminile U17 continua a volare al mondiale: 4-0 alla Nigeria, azzurrine ai quarti di finale
Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro è una spinta in più"