Atalanta-Milan 1-1: il tabellino della gara

© foto di www.imagephotoagency.it
Ecco di seguito il tabellino della gara:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor (26' st Djimsiti); Zappacosta, Ederson, De Roon (20' Brescianini), Bernasconi (26' st Bellanova); Lookman, Pasalic (36' st Musah); De Ketelaere (36' st Samardzic). A disp.: Rossi, Sportiello, Obric, Kolasinac, Zalewski, Sulemana, Krstovic, Maldini, Scamacca. All.: Juric

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (45' st Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao (1' st Nkunku), Gimenez (17' st Loftus-Cheek). A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Sala. All.: Allegri

Arbitro: Doveri
Marcatori: 4' Ricci (M), 35' Lookman (A)

Ammoniti: Brescianini (A); Gimenez, Modric, Gabbia (M)

