"Timeless Collection": il Genoa lancia la collezione con cinque maglie rossoblù

Si chiama Timeless Collection. La prima collezione di maglie storiche del Genoa, in collaborazione con Copa, presentata questa sera al Genoa Store di piazza Banchi dalla società rossoblù. Cinque divise che hanno fatto parte del passato del club più antico d'Italia: dalla maglia per il centenario, a quella da trasferta 1988-89 passando per la casacca rossoblù 1977-78 e quella 1979-80 e quella bianca 1993-94. Come testimonial cinque giocatori che quelle casacche le hanno indossate come Mario Bortolazzi, Gennaro Ruotolo, Claudio Onofri, Luca Cavallo e Angelo Castronaro accompagnati dalle ragazze della prima squadra femminile come Caterina Bargi, Federica Cafferata, Alessandra Massa e Annalisa Ruotolo e della prima squadra maschile come Tommaso Baldanzi, Junior Messias, Samuel Wiafe e Kingsley Ehizibue.

Le parole di Cafferata

"Sicuramente fa un bellissimo effetto e credo che eventi come questi servano a farci rendere conto della grandezza di questo club - sottolinea Federica Cafferata -. Facciamo parte di una società che ha oltre 130 anni di storia. Queste maglie sono state indossate da giocatori che hanno scritto pagine importanti per questi colori. Qua con me ci sono anche compagne di squadra che, come me, sono genovesi e genoane. Ci sono certe maglie che si mettono e basta e altre che si indossano. E per noi la maglietta del Genoa si indossa col cuore".

Il pensiero degli ex

"Conservo una maglia per ogni annata - esordisce Mario Bartolazzi -. Quella più particolare è quella del quarto posto e della semifinale coppa UEFA. Io conservo una maglia rossoblu e quella bianca di quelle stagioni. Poi ne ho del centenario bianca, una gialla utilizzata credo solo nel precampionato". "Le maglie del Genoa sono tutte importanti - gli fa eco Luca Cavallo - e indossare la maglia rossoblù è storia e passione. Io poi ho avuto la fortuna di giocare anche con la numero 10, in assenza di Skuhravy mister Maselli mi ha dato quella (sorride ndr)".