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Calciomercato Inter, anche i nerazzurri si informano su Alajbegovic e interessa Ismael Konè

Calciomercato Inter, anche i nerazzurri si informano su Alajbegovic e interessa Ismael KonèTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:44Altre Notizie
Redazione TMW
fonte LINTERISTA.IT
L'Inter si informa per Alajbegovic, ecco i numeri del giocatore

L'Inter è fra le squadre che hanno preso informazioni su Kerim Alajbegovic. Il talento bosniaco è molto interessante, lo ha dimostrato ai playoff Mondiali contro l'Italia, e potrebbe essere quello che fa al caso di Cristian Chivu.

Numeri e statistiche, che talento!

Il classe 2007 ha passato questa prima e vera stagione tra i professionisti al Salisburgo, consegnato praticamente in prestito dal Leverkusen. Ottimi numeri, in 38 partite messi a segno 11 gol e 3 assist. Presenze anche in Europa League per lui.
È un giocatore molto offensivo e dinamico, tende poco al passaggio, ma molto allo sfidare l'avversario e puntare. Ben 2 dribbling riusciti per partita (51%).
Tipo di giocatore che all'Inter, ad oggi, non si vede. Alajbegovic è un prospetto molto interessante, può essere una grande idea per il club nerazzurro. Ci sarà comunque concorrenza.

Moretto: "Koné è nell'agenda del Milan e dell'Inter, piace tantissimo ad entrambe"
Una grande stagione, la prima in Serie A, con la maglia del Sassuolo per Ismael Koné che è da tempo un obiettivo dell'Inter come sottolineato da L'Interista in più di un'occasione.
A confermarlo è stato l'esperto di mercato Matteo Moretto sul suo canale Youtube: "Il giocatore è nell'agenda sia del Milan che dell'Inter, piace tantissimo a entrambe le squadre.
Allegri lo stima tantissimo, lo vede come un calciatore ideale per rinforzare il reparto rossonero. In passato é stato un obiettivo della Roma.
Ci sono tante grandi squadre che lo vogliono, ma al momento i nomi da fare sono quelli di Inter e Milan".

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