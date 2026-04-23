Calciomercato Cagliari, il presidente del Ried pazzo di Kingstone Mutandwa. "Trattiamo per tenerlo con noi"

Il presidente del Ried Thomas Gahleitner ieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport Austria del futuro di Kingstone Mutandwa, attaccante di proprietà del Cagliari che quest'anno è stato girato in prestito alla compagine austriaca. La splendida stagione del giocatore originario dello Zambia non sta di certo passando inosservata e Thomas Gahleitner ha sottolineato che si farà di tutto per provare a trattenere il giocatore. Queste alcune delle sue parole:

"E' certamente una sfida sportiva significativa, ma penso che quando si guarda a ciò che Kingstone ha raggiunto in questa stagione e il suo record di gol, si possa dire che sia un giocatore veramente importante.

Naturalmente, vogliamo fare tutto ciò che possiamo per tenerlo con noi. Certamente è una sfida finanziaria, ma siamo attualmente impegnati in conversazioni piuttosto strette con il direttore sportivo del Cagliari per assicurarci di poter schierare nuovamente una squadra forte anche il prossimo anno. Kingstone sarà ovviamente uno dei principali argomenti di discussione. Al momento siamo impegnati in trattative intense".