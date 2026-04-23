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Meglio nascere fortunati che bravi, Il messaggio di Edo Motta ai tifosi, ma lui è un predestinato

Meglio nascere fortunati che bravi, Il messaggio di Edo Motta ai tifosi, ma lui è un predestinatoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:56Altre Notizie
Redazione TMW
fonte Lalaziosiamonoi.it
Edoardo Motta (Biella, 13 gennaio 2005) è un calciatore italiano, portiere della Lazio e della nazionale Under-21 italiana.

I riflettori sono tutti per Edoardo Motta, eroe della serata e autore di quattro salvataggi dal dischetto, con la sua prestazione epica ha portato la Lazio in finale di Coppa Italia.
Oltre alle varie interviste sui vari media, il classe 2005 ha mandato anche un messaggio speciale ai tifosi tramite un vocale sul canale WhatsApp del club biancoceleste.
Di seguito il suo messaggio: "Ai tifosi voglio dire solo una frase: meglio nascere fortunati che bravi. Forza Lazio!".

Anche Luis Alberto festeggia e esalta Motta: la storia sui social del mago
Una notte da sogno: la Lazio batte l'Atalanta ai calci di rigore e si regala l'accesso alla finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico il prossimo 13 maggio. In una stagione così travagliata, questa squadra regala ai tifosi la possibilità di sognare ed esultare.
Insieme a loro, anche ex calciatori della Lazio hanno esultato per questo risultato fantastico: uno di questi è Luis Alberto, il quale ha pubblicato sui social il video dell'esultanza di Edoardo Motta, assoluto protagonista della sfida.

E Sarri elogia Motta: “Sembra un veterano”. Poi un consiglio per il futuro
Nel lungo giro di interviste al termine della gara tra Lazio e Atalanta c’è una costante che ha accompagnato le interviste di Maurizio Sarri: l’elogio a Motta. Questo il pensiero del tecnico sul portiere biancoceleste nel post partita: “Motta ha numeri impressionati sui rigori: ne ha presi quattro su cinque oggi e uno in campionato a Bologna. Cinque parati su sei subiti nella sua storia in Serie A, numeri impressionanti”.

“È molto più adulto dell’età che ha, riesce a mantenere sempre una grande calma senza farsi pesare gli errori. Si è visto da come ha impattato la Serie A, c’è un momento in cui sembra un veterano”.
“È un ragazzo che ha prospettive e margine, soprattutto con i piedi. È un prospetto importante e interessante ma deve avere nella testa la voglia di migliorare ancora. Mi piacerebbe che rimanesse con i piedi per terra. Ha ancora margini di miglioramento, se li trova potrebbe diventare un grande portiere”.

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