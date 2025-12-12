Celtic-Roma 0-3: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Celtic (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney (1' st Donovan); Yang (17' st Ralston), McGregor, Engels, Tounekti; Hatate (32' st Balikwisha), Maeda (1' st Paulo Bernardo), Nygren (1' st Iheanacho). A disp.: Sinisalo, Doohan, McCowan, Kenny, Murray. All.: Nancy
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso (35' st Ziolkowski); Celik, Pisilli (40' st Angelino), El Aynaoui, Rensch; Soulè (24' st Dybala), El Shaarawy (24' st Pellegrini); Ferguson (24' st Bailey). A disp.: De Marzi, Gollini, Cristante, Tsimikas, Koné, Wesley, Ghilardi. All.: Gasperini
Arbitro: Kovács
Marcatori: 6' aut. Scales (C), 36' Ferguson (R), 46' Ferguson (R)
Ammoniti: Hermoso, El Shaarawy, N'Dicka, Ziolkowski (R)
