Eintracht Francoforte-Atalanta, una vigilia all'insegna della convivialità e del legame tra tifoserie

La vigilia di Eintracht Francoforte-Atalanta, in campo stasera per la 5ª giornata della League Phase di Champions League, si è aperta in un clima di cordialità e amicizia. Le delegazioni delle due squadre, insieme ai rappresentanti UEFA, si sono infatti ritrovate per il tradizionale incontro pre-gara dedicato al Fair Play, un momento simbolo di sportività e rispetto reciproco tra i club.

Un cerimoniale pre-partita - si legge nella nota della stessa Atalanta - reso ancora più speciale dal legame speciale che lega le tifoserie di Atalanta ed Eintracht: questo gemellaggio, celebrato anche durante il meeting, ha donato un fascino unico alla sfida europea in programma al Frankfurt Stadion.

A rappresentare l’Eintracht Francoforte hanno presenziato il CEO Axel Hellmann, il presidente Mathias Beck, i membri del consiglio di amministrazione Markus Krösche, Philipp Reschke e Julien Zamberk; i membri del consiglio di vigilanza Sven Janssen e Felix Wirmer; il direttore delle relazioni internazionali e partnership sportive Samye Hamama e il consigliere del consiglio e responsabile del protocollo Rainer Falkenhain - tutti presenti per accogliere gli ospiti nella cornice del pre-match. La delegazione nerazzurra vedeva in testa l’Amministratore Delegato Luca Percassi, accompagnato da: il Direttore Generale Corporate Andrea Fabris, il Direttore Generale Istituzionale Umberto Marino, il Direttore Commerciale e Marketing Romano Zanforlin e il Segretario Generale e UEFA Main Contact Marco Semprini. Per la UEFA, il cerimoniale pre-partita ha visto la partecipazione del Delegato Zaur Haji-Maharramov, a testimonianza della collaborazione tra Club e istituzione europea.