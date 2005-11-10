Una partita di calcio dilettantistica si è trasformata in un episodio di violenza che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Domenica mattina, durante la sfida di Terza Categoria siciliana tra Galactic Paolini e Athletic Partanna, un giocatore della formazione di casa, dopo essere stato espulso, sarebbe tornato sul terreno di gioco armato di un coltello, minacciando avversari, dirigenti e allenatore. Il match è stato sospeso e soltanto l'intervento delle forze dell'ordine ha riportato la situazione sotto controllo.

L'incontro, valido per la quarta giornata del campionato provinciale di Trapani, si disputava al campo polisportivo "Di Dia" di Marsala. Secondo quanto ricostruito dall'Athletic Partanna, il calciatore del Galactic Paolini, identificato con il numero 10, avrebbe manifestato atteggiamenti nervosi fin dalle prime fasi della gara. La situazione è poi degenerata in seguito a un episodio a gioco fermo, quando il giocatore avrebbe colpito un avversario con un calcio, rimediando il cartellino rosso. Espulso anche l'allenatore della squadra ospite, intervenuto per prestare soccorso al proprio calciatore.

La tensione, tuttavia, non si è esaurita con le espulsioni. Poco dopo, il direttore di gara ha deciso di interrompere definitivamente la partita quando il giocatore allontanato è rientrato in campo armato di un coltello a scatto.

A raccontare quanto accaduto è stata la stessa società dell'Athletic Partanna, attraverso un comunicato: il calciatore avrebbe minacciato i componenti della squadra avversaria e, dopo alcuni minuti, sarebbe arrivato ad afferrare per il collo un dirigente, mantenendo l'arma nell'altra mano. A quel punto il vicepresidente del club ha contattato il 112.

L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato ulteriori conseguenze. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza dell'arbitro, che avrebbe confermato la ricostruzione dei fatti, e identificato il giocatore coinvolto e le altre persone presenti.

L'Athletic Partanna ha definito l'accaduto un episodio di "inaudita gravità", annunciando di voler tutelare i propri tesserati e la società nelle sedi opportune. Il club ha inoltre fatto sapere che porterà la vicenda all'attenzione degli organi FIGC e delle autorità competenti.