Nonostante non abbia mai vestito la maglia granata nel corso della sua lunga carriera da calciatore, ne tantomeno si sia mai seduto su quella panchina in quella da allenatore per Enzo Maresca l’amore e il tifo per la Salernitana non si è mai spento. Il tecnico del Manchester City ci ha tenuto a ribadirlo in occasione di un’intervista a Sky Sport rilasciata alla viglia della sfida contro il Napoli in Champions League, mettendo un pizzico di pepe in più alla gara.

Maresca e l’aria di derby

"Nasco e ancora oggi sono tifoso della Salernitana, per quanto non passiamo un buon momento. - spiega Maresca ai microfoni dell’emittente satellitare con un augurio - Continuo a seguirlo e speriamo che presto si possa tornare in Serie B o anche in Serie A". Nonostante