Domani c'è il Napoli, Maresca sente aria di derby: "Sono ancora tifoso della Salernitana"
autore
Tommaso Maschio
Tommaso Maschio
Oggi alle 16:34Altre Notizie
autore Tommaso Maschio
23.11.2026 16:34Altre Notizie
Il tecnico del Manchester City, nato in provincia di Salerno, non ha mai vestito la maglia dei granata. Ma nonostante ciò e una carriera lontana dalla Campania, l'amore resta immutato
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Nonostante non abbia mai vestito la maglia granata nel corso della sua lunga carriera da calciatore, ne tantomeno si sia mai seduto su quella panchina in quella da allenatore per Enzo Maresca l’amore e il tifo per la Salernitana non si è mai spento. Il tecnico del Manchester City ci ha tenuto a ribadirlo in occasione di un’intervista a Sky Sport rilasciata alla viglia della sfida contro il Napoli in Champions League, mettendo un pizzico di pepe in più alla gara.
Maresca e l’aria di derby
"Nasco e ancora oggi sono tifoso della Salernitana, per quanto non passiamo un buon momento. - spiega Maresca ai microfoni dell’emittente satellitare con un augurio - Continuo a seguirlo e speriamo che presto si possa tornare in Serie B o anche in Serie A". Nonostante
Altre notizie Altre Notizie
Oggi
17:06 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioMassimo Orlando: "Juve, Spalletti si sfoga ma deve dare più certezze"
16:34 Altre Notizie
Domani c'è il Napoli, Maresca sente aria di derby: "Sono ancora tifoso della Salernitana"
11:32 Altre Notizie
Nyberg dirige PSG-Roma, Letexier per Inter-Stoccarda: gli arbitri di Champions League
08:35 Altre Notizie
Il giallo di Toronto, l'amarezza di Dinu e il lutto della Romania: così i media piangono Georgescu
08:12 Altre Notizie
Addio a Dudu Georgescu, morto a 76 anni. Due volte Scarpa d'Oro, una leggenda del calcio romeno
07:10 Altre Notizie
L'eclissi, l'operazione agli occhi e l'ira del Villarreal: così la Spagna ha trasformato Pepe in un caso mediatico
Ieri
06:52 Tutti pazzi per i gol: l’Inter si fa rimontare dall’Atalanta (4-4), cinquina del Milan e Lazio sola in vetta
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni