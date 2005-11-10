Non solo il cordoglio sportivo per l'addio al più grande goleador nella storia del calcio romeno, ma anche l'amarezza per un destino solitario lontano da casa e l'inquietante ombra di un giallo giudiziario.

In Romania la scomparsa di Dudu Georgescu, morto all'età di 76 anni a Toronto, si è trasformata in poche ore in un caso che va ben oltre i confini del campo da gioco, spingendo la Federcalcio a disporre un minuto di raccoglimento su tutti i campi della Liga 1.

L'ombra della morte violenta e le difficoltà economiche

Nelle redazioni di Bucarest, l'iniziale commozione per la perdita della doppia Scarpa d'Oro ha lasciato rapidamente spazio a ricostruzioni drammatiche, le principali testate sportive e generaliste del Paese, tra cui Gazeta Sporturilor, ProSport e Libertatea, hanno infatti riportato le testimonianze raccolte in Canada secondo cui la polizia di Toronto starebbe indagando su una morte sospetta.

Stando alle prime indiscrezioni filtrate dall'ambiente vicino alla famiglia, l'ex centravanti sarebbe stato rinvenuto senza vita nell'appartamento in cui viveva in affitto con ferite d'arma da taglio, circostanza che avrebbe spinto gli inquirenti ad ascoltare anche la moglie per chiarire i contorni di una vicenda ancora tutta da decifrare.

A questo quadro già doloroso si aggiunge il senso di rimpianto espresso da portali come Sport.ro e Fanatik, che hanno raccontato gli ultimi anni di Georgescu con titoli carichi di amarezza, ricordando come la leggenda della Dinamo Bucarest sia scomparsa lontano dalla sua terra dopo aver attraversato pesanti difficoltà economiche.

Nella memoria collettiva romena resta infatti aperta la ferita del 2014, anno in cui l'ex bomber venne sfrattato dall'abitazione di Bucarest che gli era stata assegnata ai tempi dei suoi trionfi europei.

La rabbia di Cornel Dinu e la commozione di Boloni

Se nelle prime ore successive all'annuncio non si sono registrate dichiarazioni ufficiali da parte di altri simboli del calcio nazionale come Gheorghe Hagi o Marius Lăcătuș, a farsi portavoce del sentimento del popolo romeno sono stati gli storici compagni di squadra e di spogliatoio.

Durissimo l'intervento di Cornel Dinu, bandiera ed ex capitano della Dinamo Bucarest, che ai microfoni di Fanatik ha puntato il dito contro i vecchi vertici del club:

"È un dolore per tutto il popolo dinamovista. Negoiță si è preso gioco di lui, lo ha ingannato con la promessa di un appartamento quando Dudu voleva tornare a lavorare in Romania. Non doveva morire lontano da casa, tra gli estranei".

Profonda commozione anche nelle parole di Ladislau Boloni, suo ex compagno in Nazionale, che su Sport.ro ha legato la scomparsa di Georgescu alla recente scia di lutti che ha colpito la generazione d'oro del pallone romeno:

"Non riesco a credere a quello che sta succedendo, dopo Mircea Lucescu è toccato a Dudu, è stato un attaccante straordinario e una persona perbene".

A chiudere il cerchio dei ricordi è stato l'ex portiere Florin Prunea, che in diretta su Digi Sport lo ha definito "un gigante", aggiungendo: "Ho avuto la fortuna di incontrarlo nello spogliatoio della Dinamo quando ero ancora nelle giovanili. Era un uomo buono, si prendeva sempre cura di noi più giovani".