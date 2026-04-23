TMW Genoa, nuova tappa del caso 777 Partners: Wander accusa i procuratori USA di fuga di notizie

Nuova puntata del caso che vede protagonista 777 Partners. Il cofondatore del fondo ex proprietario del Genoa, Josh Wander, è passato al contrattacco accusando i procuratori federali USA di aver fatto trapelare ai media informazioni su un’indagine federale in corso: Wander - accusato a New York di frode per circa 500 milioni di dollari - sostiene che questo abbia fatto saltare l’acquisto dell’Everton e avviato il collasso della società. Per Wander, la fuga di notizie avrebbe ostacolato l’acquisizione dell’Everton e contestualmente i tentativi di 777 Partners di ottenere finanziamenti da Leadenhall Capital Partners. A sfruttare la crisi di 777 Partners, come noto, è stato A-CAP, principale creditore del fondo (con rapporti ancora da chiarire), che ne ha riscattato molti asset.



Dopo il default di 777, A-CAP ha sempre sostenuto la titolarità del Genoa ma per il GIP del Tribunale di Genova, Angela Maria Nutini, come verbalizzato in occasione dell’archiviazione del procedimento che la società statunitense aveva intentato con Andres Blazquez, ad del club rossoblù, è “pacifico che non fosse socio del Genoa e deve ritenersi che non avesse titolo per votare in assemblea”. E ancora parla di “lecita decisione di aumentare il capitale sociale e di aprire la sottoscrizione a terzi in un momento di seria crisi della società”.

Va ricordato che, nell’occasione, il GIP ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero al fine di valutare la sussistenza di ipotesi di reato (falsa dichiarazione) con riferimento alle dichiarazioni rese al P.M. da Jill Gettman (Chief Legal Officer e Corporate Secretary di A-CAP) e Paul Mann (Managing Director di Moelis & Company, banca d’affari di Chicago coinvolta nella gestione degli asset calcistici ereditati da 777/A-CAP).



A proposito di 777, il Tribunale di Genova (Giudice Francesca Lippi) ha confermato il sequestro conservativo – già autorizzato il 22.12.2025 in favore di Genoa Cricket and Football Club S.p.A. (“Genoa CFC”) – di tutti i beni (mobili e immobili), diritti anche immateriali, crediti, somme di denaro (anche presso terzi), quote, azioni societarie, titoli e/o valori appartenenti a 777 Genoa CFC Holdings S.r.l, (“777 Holdings”) fino a concorrenza di Euro 28.100.000,00. Il sequestro è già stato eseguito dal Genoa CFC in data 12.1.2026 sulle azioni emesse dalla stessa Genoa CFC, nella titolarità di 777 Holdings, pari a circa il 23% del capitale.